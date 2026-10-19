Генконсульство в Турции заявило о помощи родным впавшей в кому россиянки
Генконсульство России в Анталье оказывает содействие родственникам впавшей в кому россиянки. Страховая компания участвует в оплате лечения туристки на основе имеющегося полиса, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
«Дипломаты поддерживают контакт с ними, а также представителями страховой компании и медучреждения, оказывая необходимое содействие... В настоящее время готовится медэвакуация гражданки в Россию»,— рассказали агентству в генконсульстве.
Telegram-канал Baza писал, что 55-летняя жительница Барнаула упала на лестнице по пути в номер в одном из отелей Антальи. Женщина сильно ударилась головой. Ей диагностировали кровоизлияние в мозг, после чего прооперировали. Россиянка уже три недели находится в коме, уточняет канал. Ее лечение, по данным Baza, обходится родным в $1 тыс. в сутки.