В аэропорту Перу у самолета перед взлетом загорелось крыло
В международном аэропорту имени Хорхе Чавеса в перуанском Кальяо при подготовке ко взлету у самолета авиакомпании Latam Airlines Peru загорелось крыло, сообщило агентство Andina. Пассажиров эвакуировали из воздушного судна.
Инцидент произошел на рейсе LA2302, следовавшем в город Пиура. Пожарные быстро потушили огонь. В авиакомпании назвали случившееся непредвиденной технической неполадкой, передает Andina. Сотрудники Latam оказывают помощь пострадавшим и отправляют пассажиров другими рейсами. Сколько именно людей пострадали, не уточняется. Авиакомпания заявила, что проведет техническую оценку инцидента.
Пассажиры рейса публиковали видеозаписи с борта самолета в соцсетях. На них видно, как при движении по взлетной полосе у самолета начинает гореть крыло. Источники La Republica отмечали, что возгорание могло произойти из-за проблем с системой управления огнем в выхлопной трубе двигателя. Аэропорт имени Хорхе Чавеса работает в штатном режиме.