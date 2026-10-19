В аэропорту Перу у самолета перед взлетом загорелось крыло

Инцидент произошел на рейсе LA2302, следовавшем в город Пиура. Пожарные быстро потушили огонь. В авиакомпании назвали случившееся непредвиденной технической неполадкой, передает Andina. Сотрудники Latam оказывают помощь пострадавшим и отправляют пассажиров другими рейсами. Сколько именно людей пострадали, не уточняется. Авиакомпания заявила, что проведет техническую оценку инцидента.