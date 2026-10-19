Шесть человек ранены при стрельбе в военкомате Киева
В территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Киева произошла стрельба. Ранены трое полицейских и трое военнослужащих, передает ТАСС со ссылкой на Управление Нацполиции города.
По данным правоохранительных органов, стрелять начал мужчина, доставленный в военкомат за нарушение закона о мобилизации. Нападавшего задержали. Всех раненых госпитализировали.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа территориального и главного управления полиции. Обстоятельства стрельбы устанавливаются.