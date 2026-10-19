В Саратовской области не допустили к продаже 12,3 тонны мяса
За девять месяцев 2026 года в Саратовской области провели более 424 тыс. ветеринарно-санитарных экспертиз. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.
В итоге к продаже не допустили 12,3 тонны мяса и субпродуктов, 515 кг рыбы и гидробионтов. Также запретили реализацию 609 кг молока и молочной продукции, и 12,5 тонны растительной.
По словам начальника ведомства Алексея Балалаева, специалисты ежедневно контролируют качество и безопасность товаров, поступающих на рынки и в места торговли. Он отметил, что главная задача специалистов — не допустить на прилавки опасные для здоровья товары.