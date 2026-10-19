Молдавия выразила протест Украине после инцидента с пограничниками в Днестре

15 октября два сотрудника пограничной службы в Винницкой области увидели, как мужчина плыл через Днестр в сторону границы. Они попытались задержать его и отвезти обратно, но из-за обмеления реки и поломки двигателя их лодку прибило к берегу уже на территории Молдавии. Там молдавская погранслужба задержала всех троих.