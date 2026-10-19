Молдавия выразила протест Украине после инцидента с пограничниками в Днестре
Министерство иностранных дел Молдавии направило ноту протеста Украине. Причиной стал недавний инцидент на границе двух стран: двое украинских пограничников зашли на молдавскую территорию, пытаясь догнать мужчину. Об этом сообщила председатель парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп.
«Украинские пограничники позволили себе пересечь демаркационную линию границы, что является серьезным нарушением… Фактически, это первый серьезный инцидент, в котором преследование было предпринято вплоть до линии пересечения границы Республики Молдова»,— сказала госпожа Карп в эфире Radio Moldova. Тот факт, что мужчина, преследуемый пограничниками, покидал территорию Украины незаконно, по ее словам, не оправдывает нарушение.
15 октября два сотрудника пограничной службы в Винницкой области увидели, как мужчина плыл через Днестр в сторону границы. Они попытались задержать его и отвезти обратно, но из-за обмеления реки и поломки двигателя их лодку прибило к берегу уже на территории Молдавии. Там молдавская погранслужба задержала всех троих.
Пытавшегося покинуть Украину вплавь мужчину госпитализировали с сотрясением мозга. Кишинев не выдал его Киеву. Мужчина намерен запросить политическое убежище. Пограничников депортировали.