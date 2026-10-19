Криштиану Роналду отстранен от сборной на месяц
Португальская футбольная федерация (FPF) на 30 дней отстранила пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду за то, что он самовольно покинул тренировочный лагерь сборной. Об этом сообщает A Bola со ссылкой на заявление организации.
По информации источника, дисциплинарный совет FPF также оштрафовал футболиста, зарабатывающего в саудовском «Ан-Насре» около €4 млн в неделю, на €255. Срок отстранения Роналду отсчитывается с даты нарушения, 30 сентября. Иными словами, капитан португальской сборной не пропустит ни одной игры национальной команды. Она проведет следующие матчи 14 и 17 ноября против датчан и валлийцев соответственно.
Криштиану Роналду объявил о решении покинуть расположение сборной 1 октября после матча португальцев с норвежцами из-за противоречий с главным тренером Жоржи Жезушем. 41-летний футболист не попал в стартовый состав и не вышел на замену, хотя во втором тайме долго разминался у бровки.
Вскоре после завершения международного окна, за которое португальцы одержали четыре победы в четырех встречах, Жоржи Жезуш и президент FPF Педру Пруэнса назвали ситуацию «недопониманием». Они также заявили, что у сторон «теперь будет время спокойно сесть и разобраться в ситуации», а Криштиану Роналду еще может вернуться в состав сборной.
Спустя несколько дней Роналду, изначально пообещавший «когда придет время» рассказать соотечественникам «всю правду», опубликовал заявление в социальных сетях. Футболист отметил, что «FPF должна определить меру наказания». При этом он упрекнул Жоржи Жезуша в «нарушении обещаний» и подчеркнул, что стороны «согласовали» текст извинения, который тренеру следовало произнести на пресс-конференции. По версии Роналду, наставник должен был сказать, что он «сожалеет, что оставил игрока уровня Пеле и Марадоны на скамейке» и не поступил бы так впредь.
Жоржи Жезуш указанные тезисы не упомянул. Напротив, он сказал, что ему «не за что извиняться», поскольку «у тренера есть принципы, которые не подлежат обсуждению». Последующую публикацию Роналду Жезуш оставил без комментариев.