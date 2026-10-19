Бастрыкин потребовал доклад по проверке данных о насилии над детьми в Москве
Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о процессе проверки информации о жестоком обращении с детьми в Москве. По данным ведомства, в эфире информационной правовой программы сообщалось о том, что родственники жителя Москвы заявляют о нарушении прав проживающих с ним детей. В правоохранительных органах уточнили «РИА Новости», что речь идет о бизнесмене-застройщике.
В эфире отмечалось, что у журналистов есть подтверждающие насилие видеозаписи. Одну из девочек после обращения в правоохранительные органы поместили в социальный центр, чтобы та отказалась от показаний, заявили в СКР.
Доклад о ходе проверки главе СКР предоставит и. о. руководителя ГСУ СКР по Москве Сергей Ярош. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.