В Чечне опровергли сообщения о создании Адамом Кадыровым силового подразделения
В Чечне назвали ложной информацию о создании секретарем Совбеза Чечни Адамом Кадыровым силового подразделения. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя правительства республики Ильхам Вахидов.
«Во-первых, никакого отдельного подразделения, тем более созданного Адамом Кадыровым, не существует. Во-вторых, в запрещенной в России социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) нет верифицированных аккаунтов силовых ведомств или органов власти Чеченской Республики»,— заявил господин Вахидов.
До этого некоторые СМИ писали, что Адам Кадыров создал свое силовое подразделение «Команда К-13». Они ссылались на пост в Instagram-аккаунте komanda_k13 (Instagram принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), в котором сообщалось о созданном подразделении. На фото к посту был запечатлен Адам Кадыров в окружении вооруженных мужчин. «Это люди слова, чести и дисциплины, готовые выполнить любое поручение независимо от места и времени»,— указано в подписи к фото.
Ильхам Вахидов отметил, что аккаунт komanda_k13 — не официальный источник информации. Зампред правительства предположил, что его ведет частное лицо. «Там размещается много материалов, и по их содержанию понятно, что это не тот источник, на который можно всерьез ссылаться»,— добавил чиновник.