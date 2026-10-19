В Чечне опровергли сообщения о создании Адамом Кадыровым силового подразделения

До этого некоторые СМИ писали, что Адам Кадыров создал свое силовое подразделение «Команда К-13». Они ссылались на пост в Instagram-аккаунте komanda_k13 (Instagram принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), в котором сообщалось о созданном подразделении. На фото к посту был запечатлен Адам Кадыров в окружении вооруженных мужчин. «Это люди слова, чести и дисциплины, готовые выполнить любое поручение независимо от места и времени»,— указано в подписи к фото.