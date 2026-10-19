Вице-премьер Патрушев рассказал о новых мерах поддержки аграриев

«Наконец, будут предоставлены прямые субсидии аграриям в виде так называемой погектарной поддержки»,— сказал Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что уже в октябре будет закуплено до 3 млн т зерна в государственный интервенционный фонд. По его мнению, указанные меры должны помочь стабилизировать цены на внутреннем рынке, в том числе за счет экспорта.