Вице-премьер Патрушев рассказал о новых мерах поддержки аграриев
Правительство сформировало комплекс новых инструментов для поддержки работников агропромышленного комплекса. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
Кабмин планирует направить еще один транш на субсидирование транспортировки продукции по железной дороге, продлить краткосрочные льготные кредиты и платежи по договорам льготного лизинга. Кроме того, рассматриваются дополнительные субсидии на новые краткосрочные кредиты для закупки зерна у производителей, причем лимит на одного заемщика Минсельхоз может увеличить.
«Наконец, будут предоставлены прямые субсидии аграриям в виде так называемой погектарной поддержки»,— сказал Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что уже в октябре будет закуплено до 3 млн т зерна в государственный интервенционный фонд. По его мнению, указанные меры должны помочь стабилизировать цены на внутреннем рынке, в том числе за счет экспорта.