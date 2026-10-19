Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск семь граждан Турции

На прошлой неделе ведомство также объявило в международный розыск турецкого журналиста, обозревателя газеты «Шанлыурфа олай» Джелала Чифтчи по тому же обвинению. Поводом стала реакция турецкой аудитории в соцсетях на принятие в Азербайджане новых правил школьной формы: ученикам запретили носить одежду, которая нарушает ее единообразие или противоречит светскому характеру образования. Вскоре после этого некоторым школьницам запретили приходить в учебное заведение в хиджабе. Турецкие политики обвинили азербайджанские власти в нарушении «исламских ценностей».