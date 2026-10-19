Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск семь граждан Турции
Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск семерых граждан Турции по делу о призывах к насильственному захвату власти в стране и разжигании религиозной ненависти. Речь идет о постах в соцсетях, а также об уличных акциях у консульства Азербайджана в Стамбуле и посольства страны в Анкаре.
Как пишет APA, в числе объявленных в розыск турецких граждан — автор журнала Haksz и интернет-ресурса Haksz Haber Рыдван Кая, автор издания Kkl Deiim и ведущий Deiim TV Закерия Джеран, основатель интернет-ресурса Analiz Merkezi Фатих Тезджан. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, с 25 сентября по 18 октября они размещали в соцсетях материалы «религиозно-радикального содержания, направленные на насильственный захват власти» в республике, «а также на разжигание религиозной ненависти и вражды с применением силы». Фигуранты дела заочно заключены под стражу.
На прошлой неделе ведомство также объявило в международный розыск турецкого журналиста, обозревателя газеты «Шанлыурфа олай» Джелала Чифтчи по тому же обвинению. Поводом стала реакция турецкой аудитории в соцсетях на принятие в Азербайджане новых правил школьной формы: ученикам запретили носить одежду, которая нарушает ее единообразие или противоречит светскому характеру образования. Вскоре после этого некоторым школьницам запретили приходить в учебное заведение в хиджабе. Турецкие политики обвинили азербайджанские власти в нарушении «исламских ценностей».