На Ивана Золо составили административный протокол после задержания в Донецке

В пресс-релизе МВД отмечается, что Ивана Золочевского задержали за «запрещенный действующим законодательством» России контент, который тот «разместил на одной из интернет-платформ». Сотрудники Центра противодействия экстремизму региона установили, что блогер на своей странице опубликовал материалы с сатанинской символикой («международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в РФ). В какой именно соцсети или на какой платформе — не уточняется.