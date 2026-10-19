На Ивана Золо составили административный протокол после задержания в Донецке
На блогера Ивана Золочевского (Ивана Золо) составили административный протокол о демонстрации символики экстремистской организации. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Донецкой народной республике (ДНР). Накануне блогера задержали на его концерте в Донецке.
В пресс-релизе МВД отмечается, что Ивана Золочевского задержали за «запрещенный действующим законодательством» России контент, который тот «разместил на одной из интернет-платформ». Сотрудники Центра противодействия экстремизму региона установили, что блогер на своей странице опубликовал материалы с сатанинской символикой («международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в РФ). В какой именно соцсети или на какой платформе — не уточняется.
По данным Telegram-канала Baza, Ивана Золочевского задержали во время его концерта в клубе «Террикон» через 15-20 минут после начала выступления. Baza пишет, что демонстрацию символики экстремистской организации силовики обнаружили в одном из старых видео блогера. Тот пообещал ролик удалить. В отношении Ивана Золочевского составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП.