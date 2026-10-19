БНТ: двух немцев заподозрили в поджоге антенн Starlink в Болгарии
Двух граждан Германии подозревают в поджоге 18 антенн системы спутниковой связи Starlink в районе села Плана под Софией. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на данные прокуратуры.
Подозреваемые — Тирпан Бейтула и Зека Ислам, оба 2007 года рождения. По данным следствия, они прибыли в Болгарию через КПП «Калотина» на сербско-болгарской границе как туристы, пробыли там всего несколько часов, после чего покинули страну. Сейчас их местонахождение неизвестно.
Поджог произошел в ночь на 10 октября. Три антенны сгорели полностью, еще несколько повреждены. При ЧП возникла угроза распространения огня на административное здание. Следователи установили, что молодые люди использовали автомобиль с немецкими номерами, который ни одному из них не принадлежал. Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали отъезд машины.
По запросу прокуратуры Софийский городской суд разрешил выдать европейские ордера на арест подозреваемых. Им заочно предъявлено обвинение. За поджог предусмотрено наказание от трех до 12 лет лишения свободы.