БНТ: двух немцев заподозрили в поджоге антенн Starlink в Болгарии

Подозреваемые — Тирпан Бейтула и Зека Ислам, оба 2007 года рождения. По данным следствия, они прибыли в Болгарию через КПП «Калотина» на сербско-болгарской границе как туристы, пробыли там всего несколько часов, после чего покинули страну. Сейчас их местонахождение неизвестно.