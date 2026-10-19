Минфин подготовил предложения по льготам для газовых ТРИЗ
Министерство финансов России подготовило предложения о предоставлении льгот на разработку трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа. Они направлены в заинтересованные ведомства на согласование. Об этом сообщил заместитель главы Минфина Алексей Сазанов.
«Соответственно, мы надеемся до второго чтения законопроекта об основных направлениях налоговой политики выйти на согласованные параметры»,— сказал господин Сазанов журналистам (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что механизм предоставления налоговых льгот для газовых ТРИЗ еще обсуждается.
Ведомствам также предстоит разработать методику раздельного учета, чтобы администрировать разработку месторождений трудноизвлекаемого газа рядом с традиционными запасами, говорил Алексей Сазанов. По его словам, льготы должны распространяться только на новые месторождения.