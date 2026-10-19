Офисные девелоперы корректируют планы

Регина Волошенко, директор департамента офисной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, считает, что окупаемость офисных проектов сегодня во многом определяется стоимостью финансирования, форматом объекта и его локацией. «Высокая стоимость заемного капитала и строительства увеличивает сроки возврата инвестиций и делает девелоперов более осторожными при запуске новых спекулятивных проектов. При этом качественные офисные объекты в востребованных локациях сохраняют инвестиционную привлекательность. Также арендаторы стали внимательнее относиться к эффективности используемых площадей и расходам на офис, а девелоперы все чаще рассматривают альтернативные модели реализации — в том числе продажу офисов отдельными блоками. В результате рынок становится более дифференцированным: наиболее устойчивые позиции сохраняют качественные проекты с сильной локацией, современной инженерией и гибкими планировочными решениями»,— рассуждает она.