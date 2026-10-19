Предложение подпитало элитный спрос

Артем Медведев, операционный директор «Аструм», говорит: «За последние годы пентхаусы перестали быть единичным продуктом и превратились в обязательный элемент практически любого нового элитного проекта. Несмотря на это, сам формат таких квартир не утратил своего эксклюзивного статуса в верхнем ценовом сегменте недвижимости. И если технические характеристики здания и градостроительные ограничения позволяют реализовать такой формат, девелоперы стремятся включить его в концепцию. Более того, решения, которые традиционно были характерны исключительно для элитного сегмента, постепенно переходят в премиум- и даже бизнес-класс. Это еще раз подтверждает, что именно элитная недвижимость задает тренды рынка».