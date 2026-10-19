ОЛЬГА ЗАХАРОВА: В настоящее время при выборе жилья в мегаполисе покупатель оценивает не только эстетику и архитектуру, но и внутреннее наполнение квартала, его инфраструктурную насыщенность. На приоритетную позицию выходит самодостаточность жилого комплекса: при дефиците времени все необходимое для качественной и комфортной жизни должно быть доступно в пределах собственного дома. Инфраструктура перестала быть второстепенным фактором и трансформировалась в самостоятельный критерий выбора, сопоставимый по значимости с локацией. Это обусловлено изменением модели потребления: время становится более дорогим ресурсом, чем квадратный метр, поэтому покупатель готов платить за сокращение ежедневных логистических издержек.