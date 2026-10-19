Встроиться в доходность

По ее словам, раньше инвесторы ориентировались на окупаемость 8–10 лет. Сегодня базовый ориентир — от 12 лет и выше. «В течение срока строительства объект дорожает, а аренда не успевает за этим ростом. Поскольку при формировании цены мы учитываем текущие ставки аренды, а не индексированные через два-три года, то к моменту выхода объекта на рынок и появления первых арендаторов его окупаемость как раз выходит на уровень 12–15 лет. Инвесторы на рынке ориентируются именно на эти показатели»,— делится она.