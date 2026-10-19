Курс на намыв

Создание намыва в Василеостровском районе Петербурга началось почти два десятка лет назад. Тогда предполагалось, что в акватории Невской губы появится 476 га земли, на которой будут построены пассажирский порт, жилые и общественно-деловые кварталы. Поначалу участки застраивались жильем массового сегмента, с появлением мастер-плана застройщики постепенно перешли к комплексному развитию территорий и занимались уже не только строительством жилья, но и благоустройством и созданием социальной и транспортной инфраструктуры. При этом престижность локации оправдана не только близостью к историческому центру, но и главной эстетической ценностью — прямым выходом к акватории Финского залива.