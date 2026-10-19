Зеленый свет «серому поясу»

Госпожа Вирченко говорит, что, по данным консультантов, за год участки под редевелопмент подорожали на 19%, тогда как обычные — на 12%. При этом земля — только часть расходов. «Старые здания надо снести, сети переложить, грунт очистить, проект согласовать. На все это уходят деньги и время. По нашей оценке, редевелопмент обходится минимум на 30% дороже стройки на свободном участке, а готовить его приходится дольше. Окупается он тоже дольше. Выручает локация: в центре и рядом с ним метр стоит дороже, и это перекрывает лишние затраты»,— высказывается она.