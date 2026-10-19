Цена ожидания

Лучше всего это видно на примере бывших промзон. Крупных свободных площадок в городе почти не осталось, поэтому девелоперы все чаще идут в «серый пояс», где снос, перекладка сетей и очистка грунта делают проект минимум на 30% дороже стройки «в поле». При этом, в отличие от стандартной стройки, основная часть инвестиций в проект тратится застройщиком еще до начала продаж, а состояние сетей и грунта нередко становится понятным, когда работы уже начались. Выручает локация: в центре метр стоит столько, что лишние расходы перекрываются.