Банк России установил курс доллара ниже 83 руб. впервые за два месяца
Банк России объявил официальные курсы валют на 20 октября. Курс доллара установлен на уровне 82,85 руб./$, что на 76,73 коп. ниже предыдущего показателя. Курс доллара опустился ниже 83 руб. впервые за два месяца — с 22 августа.
Официальный курс евро снижен на 48,71 коп., — до 93,23 руб./€. Курс юаня понижен на 10,81 коп., — до 12,39 руб. По курсу ЦБ проходят расчеты по некоторым инструментам, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.