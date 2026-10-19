Банк России установил курс доллара ниже 83 руб. впервые за два месяца

Банк России объявил официальные курсы валют на 20 октября. Курс доллара установлен на уровне 82,85 руб./$, что на 76,73 коп. ниже предыдущего показателя. Курс доллара опустился ниже 83 руб. впервые за два месяца — с 22 августа.