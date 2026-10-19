МВД: 13 человек задержаны по делу о хищении выплат у контрактников в зоне СВО
Сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье, Ростовской области, Калмыкии и ДНР задержали 13 человек, которые похищали выплаты у военных, проходящих службу в зоне СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Правоохранительные органы считают, что задержанные организовали схему по похищению единовременных выплат у военнослужащих. Ущерб по каждому эпизоду ведомство оценило в 900 тыс. руб.
Злоумышленники, представляясь волонтерами или сотрудниками Минобороны, связывались с людьми, которые хотят подписать контракт на военную службу. Они оформляли на жертв доверенности, которые использовали для получения доступа к банковским картам, куда начисляются выплаты. Кроме того, эти документы позволяли мошенникам под видом доверителей заключать фиктивные браки ради получения доступа к льготам и социальным выплатам в случае гибели военнослужащего.
Следователи возбудили уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и мелком взяточничестве (ст. 291.2 УК).