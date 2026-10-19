МВД: 13 человек задержаны по делу о хищении выплат у контрактников в зоне СВО

Злоумышленники, представляясь волонтерами или сотрудниками Минобороны, связывались с людьми, которые хотят подписать контракт на военную службу. Они оформляли на жертв доверенности, которые использовали для получения доступа к банковским картам, куда начисляются выплаты. Кроме того, эти документы позволяли мошенникам под видом доверителей заключать фиктивные браки ради получения доступа к льготам и социальным выплатам в случае гибели военнослужащего.