В Черноземье 21 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +13°C
В среду, 21 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +7°C до +13°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +9°C, днем поднимется до +12°C, вечером опустится до +11°C, а ночью будет +10°C. Ветер до 3 м/с.
В Воронеже утром будет +8°C, днем воздух прогреется до +13°C, вечером ожидается +11°C, а ночью температура опустится до +9°C. Ветер до 4 м/с.
В Курске утром ожидается +8°C, днем будет до +12°C, вечером — +11°C, а ночью температура опустится до +9°C. Ветер до 4 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +7°C, днем поднимется до +13°C, вечером будет +10°C, а ночью столбик термометра покажет +8°C. Ветер до 3 м/с.
В Орле утром ожидается +7°C, днем — +12°C, вечером столбик термометра покажет до +10°C, а ночью будет +8°C. Ветер до 4 м/с.
В Тамбове утром будет +7°C, днем — +13°C, вечером — +9°C, а ночью столбик термометра снова опустится до +7°C. Ветер до 3 м/с.