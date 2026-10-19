Узбекистан и США подписали соглашения на $12 млрд
Узбекистан заключил с американскими компаниями более 50 соглашений на $12 млрд, охватывающих торговые, инвестиционные и технологические направления сотрудничества. Об этом сообщило министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
Соглашения затрагивают промышленный сектор, транспорт и энергетику, добычу критически важных минералов, финансы, цифровые технологии, а также сельское хозяйство, медицину и образование, передает «Интерфакс».
Инициативы с Wabtec предполагают локализацию производства железнодорожной техники и комплектующих. С Franklin Templeton, Oppenheimer & Co., Citigroup и BlackRock Узбекистан договорился о доступе местных компаний к международным рынкам капитала, привлечении институциональных инвесторов и финансировании инфраструктурных проектов.
В деловой программе в Самарканде участвовали представители более 400 компаний, в том числе свыше 100 американских.