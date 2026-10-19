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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Происшествия

В центре Сочи пожарные потушили возгорание площадью 300 кв. м

Спасательным службам понадобилось около полутора часов для полной ликвидации пожара площадью 300 кв. м на улице Роз в центре Сочи. Эвакуированы десять человек, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным спасателей, возгорание произошло в частном двухэтажном доме. Рядом расположено кафе «Джекичан». Во время пожара произошло сильное задымление, столб дыма в районе железнодорожного вокзала сняли на видео многие жители Сочи.
В ликвидации пожара участвовало 49 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.
Анна Перова, Краснодар
Пожары в России
Сочи

Авторы

  • Анна Перова
    Анна Перова
    собственный корреспондент