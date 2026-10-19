В центре Сочи пожарные потушили возгорание площадью 300 кв. м

Спасательным службам понадобилось около полутора часов для полной ликвидации пожара площадью 300 кв. м на улице Роз в центре Сочи. Эвакуированы десять человек, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.