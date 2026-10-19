Церемонию вручения «Золотого мяча» проведет Тьерри Анри

Тьерри Анри номинировался на «Золотой мяч» девять раз, а в 2003 году занял второе место в голосовании. С национальной командой он выиграл чемпионаты мира и Европы, с «Барселоной» завоевал титул Лиги чемпионов — главного еврокубка. 49-летний француз удерживает статус лучшего бомбардира «Арсенала» с 228 голами за лондонский клуб.