Лавров назвал религиозный фактор одним из триггеров конфликта на Украине
Религиозный фактор стал одним из триггеров для начала конфликта на Украине, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, Россия продолжает отстаивать права русскоязычного населения на подконтрольных ВСУ территориях.
«Задолго до специальной военной операции, еще в период, когда ничто не предвещало начала подобной войны, которую европейцы затеяли против Российской Федерации руками украинского нацистского режима, уже в то время предыдущий президент Украины и его правительство повели линию на подрыв канонической Украинской православной церкви»,— отметил господин Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
По мнению российского министра, западные страны подталкивают Украину к отказу от традиционных христианских ценностей в пользу свободомыслия, культивируемого в Европе. Он считает, что европейским государствам выгодна смена ценностных ориентиров украинского населения.