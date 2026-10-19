Слябы ждут у моря погоды
Импортеры стальных заготовок замещают поставки из России в других странах
Ограничения для судоходства на Черном море привели к снижению поставок стальных заготовок из России, вынудив импортеров искать альтернативных поставщиков. Заполнить нишу могут китайские металлурги, цены на продукцию которых растут. Российские компании между тем сталкиваются с трудностями при перенаправлении поставок на Балтику.
Перебои в работе черноморских портов сократили предложение российских стальных заготовок на мировом рынке примерно на 200 тыс. тонн в месяц, следует из обзора аналитиков S&P Global. Там уточняется, что Саудовская Аравия и Турция, чтобы восполнить нехватку российских поставок, закупили около 500 тыс. тонн заготовок в других странах.
По данным BigMint, предложения стальных заготовок в портах Черного моря на середину октября отсутствовали. Продукция с отгрузкой в Турцию предлагалась по $520–525 за тонну с учетом фрахта (CFR), но покупатели ориентировались на цены на $5–10 ниже, о заключении сделок не сообщалось, указывают аналитики.
Российские экспортеры повышали цены на стальные полуфабрикаты на турецком рынке в связи с ростом издержек из-за переориентации экспорта на Северо-Запад.
По оценкам информационно-аналитического агентства Metals & Mining Intelligence, на октябрь фрахт из портов Балтики стоил на $25–30 дороже, чем в первой половине лета из портов Черного моря. По данным Турецкого статистического института (TUIK), в январе—августе 2026 года Россия увеличила экспорт стальных заготовок в Турцию на 45%, до 935,3 тыс. тонн, но в августе поставки сократились на 76% в годовом сравнении, до 18,8 тыс. тонн. Согласно BigMint, в условиях ограниченного предложения импортного сырья турецкие производители подняли цены на заготовку на внутреннем рынке на $10–20, до $560–580 за тонну на условиях самовывоза (EXW).
С давлением из-за ограниченного импорта стальных заготовок столкнулся и Египет, который ранее ориентировался в том числе на российские слябы, следует из обзора BigMint. По данным аналитиков, после введения пошлин на импортные полуфабрикаты в 2026 году ряд прокатных заводов в Египте сократили или полностью остановили производство, не сумев обеспечить себе достаточный объем доступного по цене сырья.
Для российских металлургов перестройка логистики проходит непросто.
Ассоциация «Русская сталь» в письме заместителю министра транспорта РФ Алексею Шило, которое цитировал «Интерфакс», сообщала, что перенаправление поставок металлопродукции на Балтику повышает логистические издержки, а низкие темпы выгрузки в ряде портов Северо-Запада, в том числе из-за дефицита мощностей, не позволяют формировать партии товара и фрахтовать суда.
Как сообщалось на совещании в Минтрансе о выполнении плана погрузки грузов в адрес портов Северо-Западного бассейна, погрузка на Октябрьскую железную дорогу с других направлений в октябре увеличится на 27–715%, при этом необходимо обеспечить 100% вывоза грузов, имеющих приоритет в рамках Правил недискриминационного доступа (ПНД). В этих условиях планируется сокращение перевозок угля на Октябрьскую железную дорогу и приостановка приоритетного транзита угля из Казахстана.
Как следует из обзора S&P Global, заполнить дефицит предложения российских стальных заготовок на мировом рынке может Китай.
По оценке Platts, в условиях сокращения поставок из РФ стоимость заготовок в портах КНР с 1 июля к 15 октября выросла на $5, до $463 за тонну (FOB). С учетом устойчивого зарубежного спроса и ограниченного предложения цены на китайские заготовки останутся на высоком уровне до конца года, ожидают аналитики.
По данным Главного таможенного управления КНР, поставки стальных полуфабрикатов из Китая в январе—августе выросли на 52% год к году, до 14,05 млн тонн. Увеличение отгрузок слябов компенсировало снижение поставок готовой стали: общий экспорт металлопродукции из Китая в результате повысился примерно на 3%, до 89,2 млн тонн. Российский экспорт металлопродукции в 2025 году вырос на 22%, до 27,8 млн тонн, поставки слябов, в частности, увеличились на 20%, до 14,6 млн тонн, сообщали в ЦЭП Газпромбанка.