Слябы ждут у моря погоды

По оценкам информационно-аналитического агентства Metals & Mining Intelligence, на октябрь фрахт из портов Балтики стоил на $25–30 дороже, чем в первой половине лета из портов Черного моря. По данным Турецкого статистического института (TUIK), в январе—августе 2026 года Россия увеличила экспорт стальных заготовок в Турцию на 45%, до 935,3 тыс. тонн, но в августе поставки сократились на 76% в годовом сравнении, до 18,8 тыс. тонн. Согласно BigMint, в условиях ограниченного предложения импортного сырья турецкие производители подняли цены на заготовку на внутреннем рынке на $10–20, до $560–580 за тонну на условиях самовывоза (EXW).