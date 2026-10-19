— Уважаемый Алексей Геннадиевич, от себя лично и от имени всех курян поздравляю с днем рождения! Вести за собой такой образовательный гигант, как РАНХиГС — непростая, но по-настоящему важная работа. И то, что академия сегодня — один из главных центров подготовки управленцев, во многом Ваша заслуга. Спасибо за Вашу открытость, готовность разговаривать, слышать и помогать. Для регионов это особенно важно: когда есть опора в виде сильной школы и понятных ориентиров, работать становится не просто легче, а правильнее. Желаю, чтобы все задуманное получалось, а рядом всегда были надежные люди, на которых можно опереться. Пусть будет больше поводов для гордости. Здоровья, сил и вдохновения на все, что задумали!