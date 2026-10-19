В Петербурге задержали автора Telegram-канала по делу об оправдании терроризма

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя 1974 года рождения, который вел Telegram-канал под названием Rotten Kepken с аудиторией около 6 тыс. подписчиков. Мужчину подозревают в публичном оправдании терроризма. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в правоохранительных органах.