В Петербурге задержали автора Telegram-канала по делу об оправдании терроризма
В Санкт-Петербурге задержали местного жителя 1974 года рождения, который вел Telegram-канал под названием Rotten Kepken с аудиторией около 6 тыс. подписчиков. Мужчину подозревают в публичном оправдании терроризма. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в правоохранительных органах.
Сообщается, что накануне силовики провели обыск в квартире на Канонерской улице, где мужчина организовал собственную редакцию.
«В своем канале в Telegram на 6 тыс. подписчиков он писал, что "Россия должна перестать существовать", агитировал военнослужащих РФ сдаваться в плен или дезертировать и искренне радовался гибели Владлена Татарского в результате теракта на Университетской набережной в апреле 2023 года»,— рассказал представитель правоохранительных органов, пишет ТАСС.
Уточняется, что правоохранители проанализировали публикации автора и назначили экспертизу специалистам. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма. В случае обвинительного приговора ему грозит до семи лет лишения свободы.
Следствие будет ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. Заседание по избранию меры пресечения запланировано на завтра.