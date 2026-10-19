Роструд: в 2025 году работу нашли 52% обратившихся в службу занятости ветеранов СВО

В региональном срезе больше всего трудоустроенных ветеранов СВО было в Москве — 1,6 тыс. человек (80% от общего числа). Это пятая часть всех трудоустроенных этой категории. В Приморском крае и Башкирии трудоустроены по 265 человек (68% и 44% обратившихся), в Самарской области — 231 человек (48%).