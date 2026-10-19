Продать на банкротство
Активы бывшего акционера «ТНС Энерго» Дмитрия Аржанова реализуют за полгода
Арбитражный суд постановил до 5 апреля 2027 года реализовать имущество бывшего акционера «ТНС Энерго» Дмитрия Аржанова, признанного в октябре банкротом по заявлению энергосбытовой компании второго уровня ООО «НЭС». Годом ранее эта компания выкупила 273,3 млн руб. долга бизнесмена у структуры бывшего партнера миллиардера Геннадия Тимченко Вадима Гуринова — ООО «Технологии переработки технической конопли». Изначально долг сформировался по непогашенному займу ООО «Нижегородские волокна конопли» перед Российским фондом технологического развития. Дмитрий Аржанов выступал поручителем по этому договору. После приговора за хищение почти 15 млрд руб. у ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети» он инициировал собственное банкротство и распорядился распродать активы.
Арбитражный суд Нижегородской области ввел процедуру реализации имущества бывшего акционера «ТНС Энерго» Дмитрия Аржанова до 5 апреля 2027 года, следует из материалов дела. В октябре экс-участника списка Forbes признали банкротом по заявлению энергосбытовой компании второго уровня НЭС из-за долга 237,3 млн руб., который она выкупила у структуры бывшего партнера миллиардера Геннадия Тимченко Вадима Гуринова — ООО «Технологии переработки технической конопли» (ТПТК).
Изначально многомиллионный долг Дмитрия Аржанова возник по договору займа между ФГФУ «Российский фонд технологического развития» и ООО «Нижегородские волокна конопли» (НВК) в размере 401,4 млн руб., оформленному в 2018 году: Дмитрий Аржанов выступал по нему поручителем. Как писал «Ъ-Приволжье», средства ФГФУ — бывшего Фонда развития промышленности Минпромторга РФ — НВК привлекла в проект переработки пеньки из технической конопли в Пильнинском округе Нижегородской области с инвестициями 800 млн руб. Заемщик обязался погасить задолженность к 6 сентября 2023 года, однако не смог расплатиться, и госфонд взыскал с НВК 396 млн руб. в Арбитражном суде Москвы, который разрешил продать залоговое оборудование завода.
Параллельно госфонд обратился в Басманный суд Москвы, который в июле 2023 года взыскал с Дмитрия Аржанова 348,6 млн руб. основного долга и 30,5 млн руб. в виде процентов и пени. Позднее фонд уступил право требования 355,3 млн руб. и поручительства ООО «Технологии переработки технической конопли» (ТПТК). В свою очередь ТПТК в октябре 2025 года переуступило право требования 200 млн руб. долга и поручительства Дмитрия Аржанова ООО «НЭС», которое впоследствии добилось включения в реестр требований кредиторов еще 8,6 млн руб. процентов за пользование займом с октября 2025 по сентябрь 2026 года и 64,6 млн руб. пени из расчета 0,1% за каждый день просрочки выплат.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «НЭС» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2015 году с уставным капиталом 100 тыс. руб. Основная деятельность — торговля электроэнергией. Бенефициар и руководитель — Анатолий Аверьянов. Выручка от продажи в 2025 году превысила 2 млрд руб., чистая прибыль — 91,2 млн руб.
В итоге арбитражный суд решил включить требование НЭС в реестр требований кредиторов в размере 273,3 млн руб. Из них 208,6 млн руб. составили требования кредиторов третьей очереди, а 64,6 млн руб. — требования кредиторов третьей очереди, которые учитываются отдельно и будут удовлетворены после погашения основной суммы долга с процентами.
Между тем сам Дмитрий Аржанов также решил вступить в дело о банкротстве как заявитель и попросил суд ввести в отношении себя процедуру реализации имущества. Арбитражному суду были представлены доказательства того, что он не способен полностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и отвечает признакам неплатежеспособности. Должник не соответствует требованиям реструктуризации долгов, решил суд и ввел в отношении бизнесмена процедуру банкротства с реализацией имущества сроком на шесть месяцев, назначив финансовым управляющим Дмитрия Вуколова из «Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих». Сам Дмитрий Аржанов в августе был осужден на 18 лет колонии строгого режима за хищение почти 15 млрд руб. у ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».