Продать на банкротство

Между тем сам Дмитрий Аржанов также решил вступить в дело о банкротстве как заявитель и попросил суд ввести в отношении себя процедуру реализации имущества. Арбитражному суду были представлены доказательства того, что он не способен полностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и отвечает признакам неплатежеспособности. Должник не соответствует требованиям реструктуризации долгов, решил суд и ввел в отношении бизнесмена процедуру банкротства с реализацией имущества сроком на шесть месяцев, назначив финансовым управляющим Дмитрия Вуколова из «Евросибирской саморегулируемой организации арбитражных управляющих». Сам Дмитрий Аржанов в августе был осужден на 18 лет колонии строгого режима за хищение почти 15 млрд руб. у ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».