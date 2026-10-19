Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам

Балтийской академии туризма и предпринимательства предостережение объявлено из-за того, что на сайте вуза отсутствуют календарные планы воспитательной работы по программам «Менеджмент» и «Туризм», а также подраздел об организации питания. В Казанском институте предпринимательства и права, по данным ведомства, образовательные программы разрабатывают и утверждают не самостоятельно, а воспитательную работу не ведут на основе рабочей программы и календарного плана.