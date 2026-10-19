Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам
Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам о недопустимости нарушений обязательных требований. Сведения об этом внесены в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
Балтийской академии туризма и предпринимательства предостережение объявлено из-за того, что на сайте вуза отсутствуют календарные планы воспитательной работы по программам «Менеджмент» и «Туризм», а также подраздел об организации питания. В Казанском институте предпринимательства и права, по данным ведомства, образовательные программы разрабатывают и утверждают не самостоятельно, а воспитательную работу не ведут на основе рабочей программы и календарного плана.
Арктический государственный агротехнологический университет, по данным Рособрнадзора, принимает локальные нормативные акты на основе нормативных правовых актов, утративших силу. Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова получил предостережение из-за того, что не зачислил абитуриента, который прошел конкурс на платные места и заключил договор в установленный срок.