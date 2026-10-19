Малый бизнес Кубани увеличил долю в госзакупках
Рынок государственных закупок Краснодарского края летом 2026 года сохранил стабильность, при этом объем закупок с преимуществами для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций увеличился. Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы в сфере закупок, проанализированные экспертами РТС-тендер для «Бизнес ФМ Краснодар».
В июне—августе в регионе провели 18,3 тыс. процедур с преференциями для субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных НКО (СОНКО) на общую сумму 26 млрд руб. За аналогичный период прошлого года состоялось 18 тыс. таких процедур на 25,7 млрд руб.
Количество поданных заявок за год увеличилось с 41,3 тыс. до 42,2 тыс., а экономия по итогам закупок выросла с 2,3 млрд до 2,4 млрд руб.
Наибольший объем закупок с преференциями пришелся на продукцию обрабатывающих производств — 12 млрд руб. На втором месте оказались строительные работы с объемом 8,2 млрд руб. Еще по 1,3 млрд руб. пришлось на административные услуги и организацию питания, 1,2 млрд руб. — на сельскохозяйственную продукцию.