Малый бизнес Кубани увеличил долю в госзакупках

В июне—августе в регионе провели 18,3 тыс. процедур с преференциями для субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных НКО (СОНКО) на общую сумму 26 млрд руб. За аналогичный период прошлого года состоялось 18 тыс. таких процедур на 25,7 млрд руб.