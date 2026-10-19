Жителя Башкирии приговорили к условному сроку за избиение знакомой
Подсудимый взломал дверь в доме пострадавшей и ударил последнюю лицом об пол
Абзелиловский районный суд приговорил 69-летнего жителя деревни Кусимово, который избил свою знакомую деревянным черенком и ударил лицом об пол, к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.
Фигурант дела признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ).
Суд установил, что в мае этого года нетрезвый подсудимый обнаружил пропажу банковской карты. Заподозрив в краже свою знакомую, находившуюся у него во дворе, фигурант дела избил ее деревянным черенком.
Затем подсудимый направился к дому потерпевшей и, выдернув дверь, незаконно вошел. Он схватил лежавшую на диване знакомую за одежду, сбросил с дивана и ударил лицом об пол.
В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, но отказался от дачи показаний.
Суд учел смягчающие обстоятельства: возраст и состояние здоровья подсудимого, признание вины и раскаяние, а также его извинения в адрес потерпевшей.