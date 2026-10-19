Суд подтвердил ничтожность «дробленых» контрактов на асфальт в Динском районе
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 14 октября подтвердил законность решений нижестоящих инстанций — Краснодарского краевого арбитража и Пятнадцатого апелляционного суда. По иску региональной прокуратуры сделки администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района с предпринимателем признаны ничтожными. Речь о муниципальных контрактах на поставку асфальтобетонной крошки, которую использовали для подсыпки дорог местного значения.
Проверка показала, что закупки шли без конкурентных процедур: один крупный заказ искусственно рассыпали на цепочку мелких, заключавшихся подряд друг за другом. Такой «конвейер» позволял администрации обходить законодательные лимиты, при которых превышение стоимости обязывает объявлять торги. Прокурор доказал в суде, что за этим стоит антиконкурентное соглашение между заказчиком и поставщиком.
Суды взыскали с поставщика в пользу администрации более 1 млн руб. — деньги, незаконно полученные по аннулированным контрактам, вернутся в муниципальный бюджет. Прокурор уже предъявил исполнительный лист: принудительное взыскание стартует.
Вердикт трех инстанций подряд показывает, что классическая уловка «нарезать» крупный заказ до порога, освобождающего от аукциона, перестала быть рабочей на юге России: суды аннулируют такие цепочки целиком, а не частично. Для виновных должностных лиц постановление само по себе санкций не несет — вопрос дисциплинарной или административной ответственности остается за профильными органами, однако прецедент создает основу для проверок аналогичных закупок по всему региону.