Суд подтвердил ничтожность «дробленых» контрактов на асфальт в Динском районе

Вердикт трех инстанций подряд показывает, что классическая уловка «нарезать» крупный заказ до порога, освобождающего от аукциона, перестала быть рабочей на юге России: суды аннулируют такие цепочки целиком, а не частично. Для виновных должностных лиц постановление само по себе санкций не несет — вопрос дисциплинарной или административной ответственности остается за профильными органами, однако прецедент создает основу для проверок аналогичных закупок по всему региону.