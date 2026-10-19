Бюджет Уфы направил 730 млн рублей на выплаты рекрутерам контрактников

С января по сентябрь в Уфе потрачено более 730,2 млн руб. на единовременные выплаты гражданам за содействие в привлечении к заключению контракта с Вооруженными силами России для участия в СВО, следует из ежемесячного отчета об исполнении городского бюджета. На весь год на эти цели предусмотрено около 969,7 млн руб.