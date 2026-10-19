Бюджет Уфы направил 730 млн рублей на выплаты рекрутерам контрактников
На 2026 год на эти цели предусмотрено около 969,7 млн рублей
С января по сентябрь в Уфе потрачено более 730,2 млн руб. на единовременные выплаты гражданам за содействие в привлечении к заключению контракта с Вооруженными силами России для участия в СВО, следует из ежемесячного отчета об исполнении городского бюджета. На весь год на эти цели предусмотрено около 969,7 млн руб.
Единовременные выплаты самим контрактникам за девять месяцев составили около 256,9 млн руб. из 330,9 млн руб., заложенных на год.
Бюджет всего раздела «Социальная политика», к которому относятся социальное обеспечение участников СВО и рекрутеров, должен составить 2,5 млрд руб. На 1 октября исполнение составляет около 1,7 млрд руб.