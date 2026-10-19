«Собираем Сибирь по-новому»: эксклюзивный гастроужин на Чкаловских дачах
Пересборка сибирской кухни «Сидевич Система Кейтеринг» и Антона Магдюка
Свыше 70 гостей собрал эксклюзивный гастроужин «Собираем Сибирь по-новому», который прошел на Чкаловских дачах в Новосибирске. Этот проект стал коллаборацией компании «Сидевич Система Кейтеринг» и московского шеф-повара Антона Магдюка.
«Сидевич Система Кейтеринг» — кейтеринговая компания, организованная в 2013 году, работает в Москве и Новосибирске. Победитель в номинации «Кейтеринг №1 в Новосибирске» по версии профессиональной ежегодной премии «Кейтеринг года — 2024», организованной проектом «Кейтеринг Консалтинг».
Антон Магдюк — шеф-повар с международным опытом. Более десяти лет работал за границей (Швейцария, Австрия, Вьетнам, Катар). С 2022 года является бренд-шефом «М2 Органик Клуб».
Высокая кухня из привычных продуктов
Гости оценили меню, в котором привычные сибирские продукты пересобраны на молекулярном уровне до стандартов высокой кухни. Вечер доказал, что сибирская гастрономия может быть современной, впечатлять блюдами мишленовского класса — и впервые это было представлено не в стационарном ресторане, а в формате выездного кейтеринга.
«За пять лет жизни вдали от дома я еще сильнее полюбила и оценила свой родной город. Я горжусь тем, что родилась и выросла в Сибири. Мне очень близка идея Антона — быть амбассадорами высокой сибирской кухни. Сегодня наша общая миссия — показать, как привычные с детства сибирские продукты могут раскрыться по-новому и подарить настоящий гастрономический опыт. Мы с Антоном гордимся тем, что мы — сибиряки, живущие и работающие в Москве»,— призналась инициатор вечера, соучредитель «Сидевич Система Кейтеринг» Анна Сидевич.
Сибирская кухня — это не обязательно дичь и северная рыба. Как считает Анна Сидевич, сибиряки не ели каждый день оленину и нельму, а покупали говядину и курицу, варили, запекали картошку в костре, квасили капусту. «Амбициозная цель организаторов гастроужина — превратить эти базовые, “родные” продукты в объекты премиальной высокой кухни и показать их в новом свете. Гости получили меню без экзотики из туристического каталога и при этом удивлялись каждому блюду»,— отметила она.
Гостям были предложены булочки из муки сосновой коры с маслом из листа черной смородины и тапенадом из ферментированного черненого крыжовника, который созревал два года.
К съедобной картине на тарелке с сибирской рыбой и икрой подали мастихин и палитру: гости сами «собирали» краски с тарелки, создавая новые вкусовые эмоции.
Зеленый салат с ароматом леса после дождя (моченые яблоки, листья, тонкий соус) оказался блюдом для самых тренированных рецепторов.
Освежающий сорбет «Цветок папоротника» отсылает к легенде, по которой папоротник не только цветет, но и дает плоды. По задумке шефа это должен был быть тюльпан, но из-за осеннего дефицита и цен на цветы, команда на ходу пересобрала композицию из огненных сибирских роз.
Горячее сделали демонстративно простым. Обычная говядина, замаринованная в иван-чае, приготовленная в собственном соку и поданная с можжевелово-квасным глясом. К ней была подана квашеная капуста в привычном виде и два вида пюре: картофель, запеченный в углях и смешанный со сливочным маслом, и пюре из каштанов. В результате знакомое «говядина с картошечкой и капусткой» зазвучало по-новому, и в этом, как считают организаторы, суть мастерства шефа.
Организаторы гастроужина представили коллекцию авторских сыров бри с фермы «М2 Органик Клуб», обсыпанных мукой из сосновой коры (через нее проросли грибы, придав сыру яркий вкус), сыр из кедрового молока и пастилу из козьего молока и яблок с клюквенно-медовым конфитюром.
Теплый медовик с еловым мороженым превратился в интерактив с огнем: гости сами обжаривали на костре медовик, пробуя его затем с меренгой и еловым мороженым.
Высокая кухня на природе
Для гастроужина организаторы выбрали намеренно простое место — Чкаловские дачи, где нет асфальтовых дорожек и сохранена настоящая природа. Рискованный ход: многие VIP там никогда не были, а осеннее межсезонье — время, когда в лес по доброй воле обычно не ездят. Но гости прошли между сосен, вошли в ивент-холл, рассчитанный на круглогодичную работу, и лес продолжился внутри зала.
Основатель и директор студии событий «Детали», генеральный партнер и ведущая гастроужина Евгения Ли-хи-за воплотила идею «сибирского патриотизма» в визуальном коде, привлекла декораторов, команду «Мастер Саунд» и специалистов по ароматизации пространства.
«Гастроужин задумали так, чтобы он работал на все пять чувств. Зрение: декорации, где все перекликалось одно с другим. Слух: сначала классическая музыка, затем звуки леса, которые сопровождали подачу курсов. Обоняние: ароматы осеннего леса, прелой листвы, дождя — их ни с чем не спутаешь, и каждый курс подавали со своим запахом. Осязание: гости сами жарили медовик на костре. Вкус: об этом — ниже. А в сочетании с меню Антона Магдюка и сервисом “Сидевич Система Кейтеринг” все сложилось в грандиозное гастрономическое шоу»,— прокомментировала Евгения Ли-хи-за.
Палитра впечатлений
«Выделить один яркий момент невозможно: место, идея, концепция — все пазлы сошлись, и получился феерический вечер. Эти люди, все, кто пришел на наш вечер, мне поверили, И это доверие дает силы нести дальше тему сибирской высокой кухни»,— отметила Анна Сидевич.
«Мы с Анной встретились как две сибирские души и поверили друг другу. Приехав в Новосибирск впервые, я получил огромное удовольствие от работы с ее профессиональной командой»,— поделился шеф-повар Антон Магдюк.
Министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков отметил:
Гастроужин — это очень интересный и перспективный формат, сочетающий культуру, популяризацию кухни с сибирским акцентом, а также деловые контакты в неформальной обстановке. Вечер в загородной резиденции с дегустацией сибирской кухни в сочетании с глубокими авторскими комментариями и высокохудожественной подачей говорит о профессиональном авторском подходе и любви к своему сибирскому краю организаторов мероприятия — всей команды “Сидевич Система Кейтеринг” и непосредственно автора идеи и руководителя компании Анны Сидевич. Все это позволяет увидеть сибирскую гастрокультуру под другим ракурсом и добавляет сибирякам гордости за то уникальное место, где мы все живем.
Анна Терешкова, генеральный директор Новосибирской филармонии:
Поскольку я работаю в сфере культуры, то для меня гастроужин — событие сначала культурное, а потом уже развлекательное. Да, мы наконец-то стали понимать, что кухня — такая же часть национальной культуры, как, скажем, костюм или фольклор. Но состоявшийся ужин закрепил понимание более тонкого уровня. Понимание того, что “сибирская кухня” и “высокая кухня” — не антонимы. Сибирская кухня была представлена не ожидаемыми блюдами из северной дичи, а очень тонкими и сбалансированными вкусами. И в основе этих вкусов — истинно сибирские ингредиенты, продукты, знакомые с детства... И шеф на этой основе сгенерировал очень тонкие и креативные решения. Они доказали, что сибирская кухня может быть не менее изысканной, чем французская или итальянская!
«У салата с ароматом леса после дождя было удивительное сочетание вкусов — такое, что просто захотелось добавки!»,— отметил основатель 2ГИС и инвестор Александр Сысоев.
Гастроужин «Собираем Сибирь по-новому» объявлен стартом большого движения в поддержку сибирской гастрономической культуры. Организаторы уже анонсировали ряд совместных проектов в регионе и Москве.