«Собираем Сибирь по-новому»: эксклюзивный гастроужин на Чкаловских дачах

«Сидевич Система Кейтеринг» — кейтеринговая компания, организованная в 2013 году, работает в Москве и Новосибирске. Победитель в номинации «Кейтеринг №1 в Новосибирске» по версии профессиональной ежегодной премии «Кейтеринг года — 2024», организованной проектом «Кейтеринг Консалтинг».

Антон Магдюк — шеф-повар с международным опытом. Более десяти лет работал за границей (Швейцария, Австрия, Вьетнам, Катар). С 2022 года является бренд-шефом «М2 Органик Клуб».