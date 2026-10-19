Девелопер «ПМД» выкупил площади Центрального колхозного рынка в Перми
В Перми сменился собственник Центрального колхозного рынка. Как стало известно «Ъ-Прикамье», новым собственником площадки стала группа компаний «ПМД». Компания выкупила площадку у наследников бывшего владельца рынка Реваза Шангелии. Общая площадь участка составляет порядка 7 га. Сделка состоялась на прошлой неделе.
Руководитель департамента маркетинга застройщика «ПМД» Артем Савельев подтвердил «Ъ-Прикамье», что компания стала владельцем площадей центрального колхозного рынка. По его словам, девелопер планирует реновацию этой территории. Детали проекта компания пока не раскрывает. Сумму сделки господин Савельев также не раскрыл.
Напомним, владелец ООО «Торговый комплекс “Центральный”», которое управляет Центральным рынком, Реваз Шенгелия скончался 7 ноября 2025 года в Грузии. В качестве ИП ему принадлежит ряд участков, на которых расположен торговый объект. ТК «Центральный» управляет самым большим торговым объектом на территории города, который занимает площадь около 10 га в центре города. В последние годы застройщики вели переговоры о выкупе земель под Центральным рынком с целью их комплексного редевелопмента.