Девелопер «ПМД» выкупил площади Центрального колхозного рынка в Перми

Напомним, владелец ООО «Торговый комплекс “Центральный”», которое управляет Центральным рынком, Реваз Шенгелия скончался 7 ноября 2025 года в Грузии. В качестве ИП ему принадлежит ряд участков, на которых расположен торговый объект. ТК «Центральный» управляет самым большим торговым объектом на территории города, который занимает площадь около 10 га в центре города. В последние годы застройщики вели переговоры о выкупе земель под Центральным рынком с целью их комплексного редевелопмента.