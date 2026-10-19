Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Приволжье

Проект ликвидации балахнинских нефтеям не прошел экологическую экспертизу

Государственная экологическая экспертиза не одобрила проект ликвидации объекта накопленного экологического вреда «Мазутохранилище открытого типа "Нефтеямы"» в городе Балахне Нижегородской области. Об этом говорится в документах Росприроднадзора.

с сайта Росприроднадзора

Заказчиком экспертизы выступает ГБУ «Экология региона». Как писал «Ъ-Приволжье», балахнинские нефтеямы планировали ликвидировать за счет средств федерального проекта «Чистая страна», такие планы региональное минэкологии озвучивало в 2021 году. Для получения федерального финансирования требуется проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы, которое невозможно без положительного заключения экологической экспертизы.
Галина Шамберина