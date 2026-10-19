Проект ликвидации балахнинских нефтеям не прошел экологическую экспертизу
Государственная экологическая экспертиза не одобрила проект ликвидации объекта накопленного экологического вреда «Мазутохранилище открытого типа "Нефтеямы"» в городе Балахне Нижегородской области. Об этом говорится в документах Росприроднадзора.
Заказчиком экспертизы выступает ГБУ «Экология региона». Как писал «Ъ-Приволжье», балахнинские нефтеямы планировали ликвидировать за счет средств федерального проекта «Чистая страна», такие планы региональное минэкологии озвучивало в 2021 году. Для получения федерального финансирования требуется проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы, которое невозможно без положительного заключения экологической экспертизы.