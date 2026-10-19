В Ярославль привезут «Бурлаков на Волге» Репина
В Ярославском художественном музее 24 октября откроется выставка «Илья Репин» из собрания Государственного Русского музея. Главным экспонатом станет картина «Бурлаки на Волге» (1870–1873). Экспозиция охватит почти 50 лет творчества художника. Об этом сообщается на сайте ярославского художественного музея.
На выставке также представят портреты художника Ивана Шишкина, музыкантов Анатолия Лядова и Александра Вержбиловича, общественного деятеля Владимира Спасовича и других современников Репина. В экспозицию войдут натюрморты, пейзажи, религиозные и жанровые композиции, а также автопортрет художника, написанный в возрасте 34 лет.
Открытие выставки станет главным событием III Фестиваля художественных музеев России «Золотой Ярославль», который пройдет 22–23 октября. Тема фестиваля в этом году — «Борьба за внимание». В программе — обсуждение музейных инклюзивных практик и экспертная сессия с участием руководителей Русского музея, Третьяковской галереи и советника генерального директора Эрмитажа.
Выставка будет работать до 24 января 2027 года в Губернаторском доме на Волжской набережной, 23.