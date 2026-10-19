В Ярославль привезут «Бурлаков на Волге» Репина

На выставке также представят портреты художника Ивана Шишкина, музыкантов Анатолия Лядова и Александра Вержбиловича, общественного деятеля Владимира Спасовича и других современников Репина. В экспозицию войдут натюрморты, пейзажи, религиозные и жанровые композиции, а также автопортрет художника, написанный в возрасте 34 лет.