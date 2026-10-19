«Удмуртия могла получить более 100 млрд рублей»

Россия не может быть сильной без финансово крепких регионов. С законодательной точки зрения, чтобы двигать эту историю, необходима совместная инициатива подобных субъектов. Кроме того, финансово-экономическому блоку Удмуртии необходимо подключиться к формированию бюджета России на ближайшие три года. Согласно внесенному законопроекту, республика уже не попала во многие проекты. Я уверена, что врио главы региона Ольга Абрамова смогла бы организовать данную работу на более высоком уровне, учитывая ее твердый характер и тот факт, что она сама — кандидат экономических наук.