«Удмуртия могла получить более 100 млрд рублей»
Кандидат экономических наук Софья Широбокова — о налоговом перекосе Удмуртии
Удмуртия перечислила в федеральный бюджет 73% налоговых сборов за январь—сентябрь. Речь идет о 251,1 млрд руб., что сопоставимо с суммой, которую совокупно уплачивают пять регионов ПФО. На это врио главы Удмуртии Ольга Абрамова указала на заседании комитета Совфеда по экономической политике 13 октября. При этом безвозмездные поступления в бюджет Удмуртии составили лишь 22,7 млрд руб. — 9% от указанной выше суммы. О причинах налогового перекоса и способах его преодолеть «Ъ-Удмуртия» рассказала доцент кафедры «Экономика и финансы» ИжГТУ, кандидат экономических наук Софья Широбокова.
«Перекос налоговых платежей в пользу федерального бюджета обусловлен наукоемким производством на большинстве предприятий Удмуртии и, как следствие, высокой долей НДС (100% уходит в бюджет России). Второе — в федеральный центр уходит большая часть налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Так, 100% налога уходит в бюджет РФ от нефтедобывающих предприятий. И частично налог на прибыль. В ПФО ситуация по соотношению хуже только в Оренбургской области, по другим регионам округа — гораздо лучше.
До изменений Бюджетного и Налогового кодексов РФ в 2000-х до 60% сборов НДПИ оставалось в республике. Если посмотреть на налоговые отчисления по тем положениям, то, по грубым расчетам, за девять месяцев этого года Удмуртия могла бы получить более 100 млрд руб. Эта сумма сопоставима с бюджетом региона.
Вопрос перераспределения налоговых сборов поднимался депутатами Госсовета Удмуртии еще 15 лет назад на всех уровнях — в Совете Федерации, в Государственной думе, в Министерстве финансов. Работа также велась с Правительством республики и региональным минфином. Разрабатывался механизм включения в Бюджетный кодекс РФ новой дотации таким регионам, как Удмуртия, но своего развития эта идея не получила. Сегодня республике не дадут возможность оставлять НДПИ и НДС, необходимо находить новые методы и способы пополнения бюджета.
Все межбюджетные отношения определяются по формулам, поэтому необходимо либо менять их, либо разрабатывать новую методику, либо принять постановление о дополнительном финансировании. Как, например, был принят механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. По программе в этом году Удмуртии списали 10,5 млрд руб.
Россия не может быть сильной без финансово крепких регионов. С законодательной точки зрения, чтобы двигать эту историю, необходима совместная инициатива подобных субъектов. Кроме того, финансово-экономическому блоку Удмуртии необходимо подключиться к формированию бюджета России на ближайшие три года. Согласно внесенному законопроекту, республика уже не попала во многие проекты. Я уверена, что врио главы региона Ольга Абрамова смогла бы организовать данную работу на более высоком уровне, учитывая ее твердый характер и тот факт, что она сама — кандидат экономических наук.
Понятно, что сегодня ситуация в стране стала хуже, в том числе из-за международного давления. Но, все же, необходимо отстаивать интересы регионов, наращивающих налоговую базу. Это справедливо, учитывая вклад Удмуртии в военно-промышленный комплекс и другие отрасли экономики».