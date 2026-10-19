Новокузнецкие власти попросили о масштабной финансовой помощи городу
Горсовет второго по численности населения города Кемеровской области — Новокузнецка — обратился к губернатору Илье Середюку с просьбой оказать муниципалитету финансовую помощь. Текст обращения опубликован на сайте горсовета.
Согласно документу, Новокузнецку в 2027 году необходимо 50 млрд руб. для решения вопросов местного значения. При этом собственные доходы городского бюджета ожидаются в объеме 12 млрд руб. Кроме того, для исполнения вступивших в законную силу решений суда муниципалитету требуется 36 млрд руб.
«Сложившаяся ситуация создает прямую угрозу бесперебойного обеспечения жизнедеятельности города Новокузнецка, включая своевременность выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, финансирование работ по ремонту и содержанию муниципальных образовательных организаций, дорожной деятельности, работы пассажирского транспорта общего пользования, мероприятий, направленных на подготовку и прохождение отопительного сезона, а также выполнения других социально значимых обязательств перед жителями»,— считают депутаты.
По данным министерства финансов Кемеровской области, бюджет Новокузнецка за девять месяцев 2026 года был исполнен с дефицитом в объеме примерно 1,8 млрд руб.