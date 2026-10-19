Новокузнецкие власти попросили о масштабной финансовой помощи городу

Согласно документу, Новокузнецку в 2027 году необходимо 50 млрд руб. для решения вопросов местного значения. При этом собственные доходы городского бюджета ожидаются в объеме 12 млрд руб. Кроме того, для исполнения вступивших в законную силу решений суда муниципалитету требуется 36 млрд руб.