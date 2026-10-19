Части без целого
Выставлены на торги земельные участки бывшей резиденции челябинских олигархов
Росимущество по поручению судебных приставов выставило на торги пять земельных участков, конфискованных у бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината Юрия Антипова. Участки общей площадью около 0,48 га — часть некогда общей резиденции Юрия Антипова и его бывшего бизнес-партнера Александра Аристова, расположенной в поселке АМЗ, и находятся внутри периметра резиденции, огороженной трехметровым каменным забором. За участки Росимущество планирует выручить в общей сложности не менее 32,7 млн руб. Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», считают, что продать их в нынешнем виде будет практически невозможно.
Росимущество выставило на аукцион пять земельных участков общей площадью 0,48 га, входящих в число имущества, изъятого в августе прошлого года по решению суда у бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината Юрия Антипова. Господин Антипов в карточках аукциона на портале ГИС Торги указан предыдущим владельцем земли. Организаторы торгов планируют выручить за землю в общей сложности не менее 32,7 млн руб. Окончание подачи заявок на все пять лотов — 16 ноября текущего года.
Участки расположены рядом, хотя формально числятся по адресам на трех разных улицах. Дело в том, что эти земли — отдельные части единой резиденции, расположенной в поселке АМЗ вдоль улицы Калининградской, недалеко от Изумрудного карьера и Шершневского водохранилища, которую в свое время построили господин Антипов и его бывший деловой партнер Александр Аристов (его активы также подверглись национализации). По данным кадастровой карты Росреестра, всего на территории этой резиденции размечено около полутора десятков отдельных земельных участков. Кроме того, внутри периметра, огороженного трехметровым каменным забором общей длиной более километра, также расположены два отдельных особняка, а также здания для персонала и охраны. Однако они, при том что также входят в состав имущества, национализированного у господ Аристова и Антипова, на торги не выставлены.
Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал» недоумевают, почему земельные участки выставлены на продажу именно в таком виде, и считают, что покупателя на них будет трудно найти даже по стартовым ценам.
Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов отмечает, что заявленные начальные цены в пересчете на площадь — втрое выше средней цены земли для индивидуального жилищного строительства в Челябинской области.
«Стартовые цены дают в среднем около 680 тыс. руб. за сотку, это почти втрое выше средней цены сотки под ИЖС в Челябинской области, которая по итогам 2025 года достигла 233 тыс. руб. Но такая премия к рынку оправдана для земли в составе резиденции у Изумрудного карьера. А отдельный участок внутри чужого забора, без своего проезда и с чужими сетями, рынок купит лишь с заметным дисконтом. Отдельный риск для покупателя — судебный: итоги торгов по закону можно оспорить в течение года, а спор об этой земле в арбитраже шел больше года, с мая 2024 по август 2025 года. Частному застройщику участок в 6–13 соток внутри чужого имения неудобен, а инвестор, готовый собрать территорию целиком, скорее дождется, пока прояснится судьба дома и соседних участков»,— считает господин Ахмедзянов.
Риелтор Лев Шпайзман недоумевает, почему участки выставлены на торги в качестве отдельных лотов и не были соединены в одно целое.
«Вероятно, таковы особенности государственного управления имуществом, которые не предполагают каких-то преобразований. Но кому эти участки нужны по отдельности, за забором и не как единое владение вместе с домами? Покупателя будет найти трудно».