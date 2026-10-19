Части без целого

Участки расположены рядом, хотя формально числятся по адресам на трех разных улицах. Дело в том, что эти земли — отдельные части единой резиденции, расположенной в поселке АМЗ вдоль улицы Калининградской, недалеко от Изумрудного карьера и Шершневского водохранилища, которую в свое время построили господин Антипов и его бывший деловой партнер Александр Аристов (его активы также подверглись национализации). По данным кадастровой карты Росреестра, всего на территории этой резиденции размечено около полутора десятков отдельных земельных участков. Кроме того, внутри периметра, огороженного трехметровым каменным забором общей длиной более километра, также расположены два отдельных особняка, а также здания для персонала и охраны. Однако они, при том что также входят в состав имущества, национализированного у господ Аристова и Антипова, на торги не выставлены.