В МВД рассказали, какие фразы не следует говорить неизвестным
Московская полиция дала рекомендации по безопасному общению с незнакомцами по телефону и в интернете. В пресс-службе столичного ГУ МВД России пояснили, что во время таких разговоров не стоит использовать фразы «да», «подтверждаю», «согласен», а также сообщать фамилию, имя и отчество.
В ведомстве отметили, что злоумышленники могут записывать голос и видеоизображение с последующей обработкой. Из-за этого важно свести к минимуму общение с неизвестными и избегать ключевых слов, чтобы не стать жертвой дистанционного мошенничества.
Для защиты аккаунтов МВД рекомендовало включать двухфакторную аутентификацию, отключать автоматическую загрузку медиафайлов в мессенджерах и обязательно устанавливать антивирусные программы. Такие меры помогут предотвратить загрузку вредоносного ПО на устройства пользователей.
Кроме того, при получении сомнительных звонков или сообщений полицейские советуют задавать уточняющие вопросы собеседнику и перепроверять информацию через официальные контакты. Не рекомендуется переходить по подозрительным ссылкам и вводить логины с паролями на неофициальных сайтах.
Если возникло подозрение, что данные могли попасть к мошенникам, необходимо сразу сменить пароль и проверить историю входов в аккаунт. В МВД напоминают, что такие простые действия помогут защититься от распространенных схем обмана в цифровой сфере.