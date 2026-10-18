В МВД рассказали, какие фразы не следует говорить неизвестным

Московская полиция дала рекомендации по безопасному общению с незнакомцами по телефону и в интернете. В пресс-службе столичного ГУ МВД России пояснили, что во время таких разговоров не стоит использовать фразы «да», «подтверждаю», «согласен», а также сообщать фамилию, имя и отчество.