В Самарской области пассажира такси приговорили к 3,5 года колонии строгого режима
В Ставропольском районе Самарской области суд приговорил пассажира такси, задержанного сотрудниками Госавтоинспекции за хранение наркотиков, к трем с половиной годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.
При проверке документов водителя такси сотрудники ДПС обратили внимание на пассажира, поведение которого «не соответствовало обстановке».
«Он заметно нервничал: на вопросы отвечал невпопад, пытался ускорить проверку, при опросе сообщил полицейским, что у него в кармане джинсов имеются запрещенные средства, которые он приобрел для собственного употребления»,— говорится в сообщении.
При личном досмотре в присутствии понятых патрульные обнаружили и изъяли у пассажира сверток с порошкообразным веществом. Эксперты установили, что изъятое — наркотики синтетического происхождения в крупном размере.
Мужчина объяснил, что наркотики принадлежат ему, он периодически употребляет запрещенные средства, которые приобретает через интернет.
Ставропольский районный суд, рассмотрев уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, признал подсудимого виновным. Телефон, с помощью которого он приобрел наркотики, конфискован и обращен в доход государства. Приговор вступил в законную силу.