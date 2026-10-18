«Режиссер внутри спектакля — это очень плохо»

— С Гоголем другая история. Это была всего вторая моя самостоятельная работа как режиссера, хотя я выступал и как артист, и как автор инсценировки. Там было высказывание. Я прочитал «Шинель», и мне стало очень жалко Башмачкина. Я решил высказаться Николаю Васильевичу: вы не правы, зачем вы его убили, это неправильно. И продолжил инсценировку «Записками сумасшедшего» — Башмачкин продолжил жизнь Поприщиным. Его по-прежнему звали Башмачкиным. И Гоголь, как мне показалось, сказал: да, так может быть. Я написал иначе, но так тоже может быть. В этом и заключалось мое высказывание — спор с Гоголем. Я не выиграл этот спор. Убедился в том, что будь другой Гоголь — он написал бы иначе. Дал бы Башмачкину еще пожить.