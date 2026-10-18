— Дорогая Жанночка, от всей души, от всего сердца поздравляю тебя с юбилеем. Сразу вспоминаю нашу мастерскую с нашими дорогими педагогами, киноотцом и киноматерью — Сергеем Апполинариевичем и Тамарой Федоровной. Как мы хорошо дружили, как мы друг друга понимали. Жалко безумно, что нет Коленьки, но тебе хочу пожелать здоровья, это самое главное, самое большое счастье. Пусть этого счастья у тебя будет как можно больше. Ты прекрасный человек, талантливая актриса, красивая женщина. Всех благ, пусть хранит тебя Господь Бог и ангел-хранитель.