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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

Сегодня день рождения у народной артистки РСФСР Жанны Болотовой
Жанна Болотова

Жанна Болотова

Стрижнова Людмила / PhotoXpress

Ее поздравляет народная артистка РСФСР Лариса Лужина:
— Дорогая Жанночка, от всей души, от всего сердца поздравляю тебя с юбилеем. Сразу вспоминаю нашу мастерскую с нашими дорогими педагогами, киноотцом и киноматерью — Сергеем Апполинариевичем и Тамарой Федоровной. Как мы хорошо дружили, как мы друг друга понимали. Жалко безумно, что нет Коленьки, но тебе хочу пожелать здоровья, это самое главное, самое большое счастье. Пусть этого счастья у тебя будет как можно больше. Ты прекрасный человек, талантливая актриса, красивая женщина. Всех благ, пусть хранит тебя Господь Бог и ангел-хранитель.
Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №193/П

от 19.10.2026, стр. 11
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