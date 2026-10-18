У самолета «ИрАэро» лопнуло шасси при посадке во время учебного полета
В Иркутском международном аэропорту при выполнении учебно-тренировочного полета у самолета Ан-24 лопнуло шасси во время посадки. Инцидент произошел утром 17 октября, сообщает Восточное МСУТ СКР.
Взлетно-посадочная полоса была закрыта в связи с этим на 2,5 часа. По данным ведомства, пострадавших нет. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «ИрАэро».
Организована проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).