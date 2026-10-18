Ввод жилья упал на 14% в Красноярском крае с начала года
По итогам девяти месяцев 2026 года в Красноярском крае было введено в эксплуатацию 895 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. За аналогичный период прошлого года этот показатель достиг более 1,04 млн кв. м жилья. Снижение год к году таким образом составило 14,4%, следует из данных минЖКХ и строительства региона.
С января по июнь этого года на индивидуальное жилищное строительство в крае пришлось 621 тыс. кв. м жилья, на многоквартирные дома — 274 тыс. кв. м. Наиболее активно строительство жилых домов в этот период велось в Красноярске, Емельяновском, Сосновоборском и Минусинском муниципальных округах.
По словам главы минЖКХ региона Максима Говорушкина, на данный момент заключено 30 договоров о комплексном развитии территорий в Красноярске и Ачинске на общей площади 462 га. Министр отметил, что совокупный градостроительный потенциал этих территорий составляет более 4 млн кв. м. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в Красноярском крае планируется ввести не менее 1 млн кв. м жилья.