Ввод жилья упал на 14% в Красноярском крае с начала года

По итогам девяти месяцев 2026 года в Красноярском крае было введено в эксплуатацию 895 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. За аналогичный период прошлого года этот показатель достиг более 1,04 млн кв. м жилья. Снижение год к году таким образом составило 14,4%, следует из данных минЖКХ и строительства региона.